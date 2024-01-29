За псевдозамінування чоловікові загрожує до шести років тюрми

У Рівному поліція знайшла чоловіка, який повідомив про «замінування» об’єкта критичної інфраструктури. У порушника помітили ознаки наркотичного сп’яніння, тож поліція візвезла його у лікарню для освідування.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, повідомлення про замінування одного з об’єктів критичної інфраструктури надійшло до поліції близько 07:00 у понеділок, 29 січня. Заявник повідомив, що чекатиме патрульних вдома.

На місце виїхали екстрені служби, щоб перевірити інформацію, а патрульні розпочали шукати заявника. Вдома поліцейські його не застали, а телефон чоловік вимкнув. Дружина теж не знала його місцеперебування, а лише повідомила, що він зловживає наркотиками.

«Інспектори за номером телефону встановили адресу власника. Ним виявився знайомий “замінувальника”, який і розповів, що останній перебуває у нього в помешканні. У 35-річного громадянина виявили ознаки наркотичного сп’яніння, тому відвезли в медзаклад для освідування», – повідомили у патрульній поліції.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Зауважимо, що за псевдозамінування передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, від двох до шести років тюрми.