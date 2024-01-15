У Луцьку поліція знайшла авторів неправдивого повідомлення про нібито замінування школи. Ними виявились троє учнів цієї школи, яким по 13 та 14 років.

Зазначимо, що у п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби. На місце виїхали співробітники вибухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група, кінологічна служба, працівники кіберполіції. Учнів та працівників навчального закладу евакуювали. Під час огляду жодної вибухівки в школі не знайшли.

У понеділок, 15 січня, прес-служба поліції Волині повідомила, що правоохоронці знайшли авторів фейкового повідомлення. «Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років. Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності», – повідомляє поліція.

Як розповів у коментарі ВолиньPost директор Луцького ліцею №10 Олег Михальчук, троє хлопців, які вчинили «замінування», є однокласниками.

«Двоє з них є активними учасниками, третій хлопець знав про це, але участі не брав. Безумовно, це прикрий випадок, а в нинішній час – це неприпустимий випадок, коли діти банально хочуть, щоб уроки були відмінені, щоб в школу не піти. Сьогодні ці учні в школі відсутні. Я ще з ними особисто не спілкувався, але їхня класна керівниця каже, що хлопці хотіли подивитися, чи справді все спрацює, чи відмінять уроки, чи не відмінять», – розповів директор.

Зазначимо, що санція статті про невиконання обов’язків щодо виховання дітей передбачає 850 грн штрафу.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).