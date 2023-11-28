Суд на Хмельниччині постановив відправити під посилений нагляд батьків школяра, який зняв на відео, як його одноліток ґвалтує собаку. У суді хлопець визнав провину та пообіцяв, що таке більше не повториться.

Зазначимо, 17 червня у хмельницьких Telegram-каналах публікували відео, на якому неповнолітній ґвалтував собаку, а його товариші знімали це на відео і сміялися. Згодом відеозапис побачили зоозахисники, вони ж звернулись у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

Справу щодо одного з хлопців, який знімав інцидент на відео, розглядали у суді 22 листопада. За його словами, того дня разом з друзями він відпочивав у парку. Раптом всі почали йти у безлюдне місце і він почув, що один з хлопців вчинить сексуальне насильство над собакою. Зокрема, до цього його примушував товариш з їхньої компанії.

«[Товариш] зірвав з дерева гілку і почав нею бити [іншого хлопця] по руках і ногах неодноразово, казав йому, які саме дії йому слід вчиняти. [Хлопець], який фізично менш розвинутий, ніж [його опонент], та його поведінка є не такою, як в усіх інших дітей, зловив собаку та у нього відбувся з нею статевий акт, собаку під час цього утримував [товариш]», – описав події хлопець.

Його ж попросили зняти процес на відео. Він не відмовився, а згодом ще й опублікував запис у соцмережах. «Після цієї події відео ще у парку почав завантажувати у групу застосунку Viber, учасником якої був, проте відео могло завантажитись уже вдома, оскільки був поганий інтернет. Ці дії робив без примусу, а добровільно. Пояснити причину своїх дій не може, про те, що за це настає кримінальна відповідальність - на той момент не знав», – наводять пояснення хлопця в ухвалі.

За його словами, очевидцями інциденту, включно з ним, було п’ятеро дітей. Але ніхто з них не сказав хлопцю, який скоїв насильство над твариною, що так чинити не можна.

Поліцейські кваліфікували його вчинок за ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії). Оскільки хлопцеві ще не виповнилося 16 років і він не може нести кримінальну відповідальність, суд обмежився заходами виховного характеру. Суддя відправив його під посилений нагляд батьків до досягнення повноліття. За проведення експертиз його батьки повинні сплатити 5 тис. грн.