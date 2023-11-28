Підлітка з Хмельниччини відправили під контроль батьків за зйомку зґвалтування собаки
Хлопець зняв на відео, як інший підліток вчиняє насильство над твариною
Суд на Хмельниччині постановив відправити під посилений нагляд батьків школяра, який зняв на відео, як його одноліток ґвалтує собаку. У суді хлопець визнав провину та пообіцяв, що таке більше не повториться.
Зазначимо, 17 червня у хмельницьких Telegram-каналах публікували відео, на якому неповнолітній ґвалтував собаку, а його товариші знімали це на відео і сміялися. Згодом відеозапис побачили зоозахисники, вони ж звернулись у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).
Справу щодо одного з хлопців, який знімав інцидент на відео, розглядали у суді 22 листопада. За його словами, того дня разом з друзями він відпочивав у парку. Раптом всі почали йти у безлюдне місце і він почув, що один з хлопців вчинить сексуальне насильство над собакою. Зокрема, до цього його примушував товариш з їхньої компанії.
«[Товариш] зірвав з дерева гілку і почав нею бити [іншого хлопця] по руках і ногах неодноразово, казав йому, які саме дії йому слід вчиняти. [Хлопець], який фізично менш розвинутий, ніж [його опонент], та його поведінка є не такою, як в усіх інших дітей, зловив собаку та у нього відбувся з нею статевий акт, собаку під час цього утримував [товариш]», – описав події хлопець.
Його ж попросили зняти процес на відео. Він не відмовився, а згодом ще й опублікував запис у соцмережах. «Після цієї події відео ще у парку почав завантажувати у групу застосунку Viber, учасником якої був, проте відео могло завантажитись уже вдома, оскільки був поганий інтернет. Ці дії робив без примусу, а добровільно. Пояснити причину своїх дій не може, про те, що за це настає кримінальна відповідальність - на той момент не знав», – наводять пояснення хлопця в ухвалі.
За його словами, очевидцями інциденту, включно з ним, було п’ятеро дітей. Але ніхто з них не сказав хлопцю, який скоїв насильство над твариною, що так чинити не можна.
Поліцейські кваліфікували його вчинок за ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії). Оскільки хлопцеві ще не виповнилося 16 років і він не може нести кримінальну відповідальність, суд обмежився заходами виховного характеру. Суддя відправив його під посилений нагляд батьків до досягнення повноліття. За проведення експертиз його батьки повинні сплатити 5 тис. грн.