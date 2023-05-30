Знесилену й травмовану тварину знайшли серед поля

На Хмельниччині, у селищі Антоніни, 22-річний чоловік знущався з корови. Інцидент трапився 27 травня. Зловмисник прив'язав тварину за роги до трактора та тягнув дорогою. Місцеві мешканці серед поля знайшли корову, яка не могла підвестися, мала численні травми та вибиті зуби. Крім цього, ветеринар встановив, що тварину зґвалтували. У прес-службі поліції Хмельницької області у вівторок, 30 травня, розповіли, що правоохоронці знайшли 22-річного зловмисника.

«На Красилівщині за фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Подія мала місце в селищі Антоніни. Корову прив'язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника – це 22-річний житель сусіднього села. Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням усіх обставин події», – повідомили у прес-службі поліції.

Зловмисникові загрожує обмеженням волі від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Зоозахисна благодійна організація UAnimals повідомила, що ветеринар оглянув корову і з'ясував, що вона зґвалтована. Тварина також не може їсти, бо їй вибили зуби.

Активісти UAnimals знайшли власників корови й оплатять лікування та реабілітацію тварини. «Ми в UAnimals приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині й покарати винних. Ми вже сконтактували зі власниками корови та оплатимо її лікування. Крім того, подаємо заяву в поліцію (власники теж подали заяву від свого імені)», – розповіли в організації.