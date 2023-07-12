Хмельницька поліція поновила розслідування справи щодо зґвалтування та знущання над коровою. Про те, що кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження за тваринами закрили, повідомили зоозахисники. Але наступного дня після розголосу хмельницька поліція заявила, що слідчі та прокурори вирішили поновити розслідування «після додаткового вивчення матеріалів».

Про те, що поліція закрила кримінальне провадження, повідомила зоозахисна організація UA Animals ввечері у вівторок, 11 липня.

«Поліція закрила кримінальне провадження у справі корови, яку катували і зґвалтували на Хмельниччині, бо не побачила там кримінального правопорушення. Логіка поліції така: після загоєння травм корова не є скалічена, отже, порушення не можна кваліфікувати як кримінальне, лише як адміністративне. [...] Готуємо скаргу на закриття провадження», – повідомили зоозахисники.

Наступного дня, 12 липня, на сторінці поліції опублікували повідомлення про те, що постанова про закриття кримінального провадження вже скасована.

«Обласне слідче управління поліції Хмельниччини витребувало з слідчого відділу Хмельницького райуправління поліції для вивчення матеріали кримінального провадження, а відтак спільно з прокурорами Хмельницької обласної прокуратури після додаткового вивчення матеріалів прийняли рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування, поновленого за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами), заплановано провести додаткові експертизи. Після отримання результатів досліджень буде вирішуватися питання про оголошення підозри 22-річному чоловікові, який наприкінці травня тягнув прив’язану до міні-трактора корову у селищі Антоніни Хмельницького району.

Додамо, що санкція статті передбачає обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.