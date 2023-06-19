На Хмельниччині поліція розслідує зґвалтування собаки неповнолітнім хлопцем. Відеозапис злочину оприлюднили у соцмережах, згодом на нього відреагували зоозахисники та поліція.

Зазначимо, що 17 червня у одному з хмельницьких Telegram-каналів опублікували відео, на якому неповнолітній ґвалтував собаку, а його товариші знімали це на відео і сміялися. Згодом відеозапис побачили правоохоронці та зоозахисники.

Як повідомила керівниця громадської організації «Покинутий ангел» Раїса Мельницька, 17 червня поліція на підставі звернення зоозахисників відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція цієї статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.

«Кримінальну справу порушили. Однак собаку поліція не вилучила! Зі слів поліції, все норм. Зараз вирішуємо питання щодо вилучення собаки, аби завести її на огляд до лікарів! А потім приймемо її у нас на притулку», – зазначила жінка.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Хмельниччини зазначили, що кримінальне провадження справді відкрили. Зі слів речниці поліції Інни Глеги, причетні до скоєння злочину неповнолітні встановлені, однак поки що жодних деталей інциденту поліція не розголошує «з метою забезпечення їхньої безпеки».