Хмельницький суд оштрафував водійку Smart, яка за кермом авто збила на смерть дикого оленя. За порушення Правил дорожнього руху її оштрафували на 850 грн.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, аварія сталась ввечері 30 квітня на трасі «Стрий-Ізварине». Водійка автомобіля Smart-Fortwo Pulse на швидкості збила дикого оленя. Внаслідок наїзду тварина загинула. Додамо, що у постанові не вказано, чи була це доросла особина оленя, чи дитинча.

Патрульні склали адмінпротокол на водійку за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) через те, що вона не обрала безпечної швидкості руху та недостатньо уважно стежила за дорожньою обстановкою.

На судове засідання жінка прийшла, свою провину вона визнала. Суддя Андрій Місінкевич призначив жінці 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.