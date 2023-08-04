Один з птахів, який був у гнізді, отримав відкритий перелом крила

На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо лелек. Один з птахів отримав поранення крила, його вже прооперували. Поліція ж відкрила кримінальне провадження і встановлює, хто стріляв по птахах.

Про інцидент, який стався у селі Новоселиця Миролюбненської громади, першими повідомили представники організації «Екозахист Старокостянтинів».

«Минулої ночі в селі Новоселиця Старокостянтинівської громади було розстріляно гніздо родини лелек. В кублі була пара птахів і двоє їхніх діток. Малих ні живих, ні мертвих не знайшли, одна пташка поранена, в кублі одна неушкоджена. Зі слів жителів села, їхав мотоцикл та було чути чоловічий сміх, а потім вистріли. Коли люди вийшли з будинків, то зрозуміли, по кому вони стріляли», – йдеться у дописі.

Ветеринар виявив у пораненого птаха перелом крила. Лелеку прооперували, зазначають зоозахисники.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.

«Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до даної події, та з’ясуванням усіх обставин», – йдеться у повідомленні.