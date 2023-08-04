Хмельницька поліція відкрила справу через розстріляне невідомими гніздо лелек
Зі слів мешканців села, люди чули звук мотоцикла і чоловічий сміх, а тоді пролунали вистріли
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо лелек. Один з птахів отримав поранення крила, його вже прооперували. Поліція ж відкрила кримінальне провадження і встановлює, хто стріляв по птахах.
Про інцидент, який стався у селі Новоселиця Миролюбненської громади, першими повідомили представники організації «Екозахист Старокостянтинів».
«Минулої ночі в селі Новоселиця Старокостянтинівської громади було розстріляно гніздо родини лелек. В кублі була пара птахів і двоє їхніх діток. Малих ні живих, ні мертвих не знайшли, одна пташка поранена, в кублі одна неушкоджена. Зі слів жителів села, їхав мотоцикл та було чути чоловічий сміх, а потім вистріли. Коли люди вийшли з будинків, то зрозуміли, по кому вони стріляли», – йдеться у дописі.
Ветеринар виявив у пораненого птаха перелом крила. Лелеку прооперували, зазначають зоозахисники.
Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.
«Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до даної події, та з’ясуванням усіх обставин», – йдеться у повідомленні.