Зелену мартишку досі не вдалося зловити. За допомогою староста села звертатиметься до ДСНС

У селі Карпівці на Хмельниччині 14-річну дівчину покусала мавпа. Тварину в село привіз мешканець Харкова, якому її віддали знайомі, що їхали у Іспанію. Мавпа жила у вольєрі на вулиці, однак тиждень тому змогла його відкрити і втекти. Оскільки тварину досі не зловили, староста села планує звертатись за допомогою до ДСНС.

Як розповіла «Суспільному» мешканка села Карпівці Лариса Слєпчик, тварина покусала її 14-річну доньку у вівторок, 1 серпня. «Ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй передніми лапами за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку», – розповіла жінка. Відомо, що через цей інцидент дитина наразі проходить антисказову терапію.

Ввечері того ж дня тварину на власному подвір’ї побачив ще один мешканець села. «В мене за хатою шовковиця, так мавпа ту шовковицю їсть. Приїхали хлопці, хотіли зловити, вона налякалася і вискочила на хату. От вже цілу ніч тут на хаті бігає туди сюди й не можуть її зловити ніяк», – розповів Володимир Федорук.

Як виявилось, мавпу на кличку «Гарік» привіз з собою у село мешканець Харкова півроку тому. За його словами, знайомі, які їхали в Іспанію, попросили його взяти тварину на тимчасовий догляд, однак досі її не забрали. У селі мавпа жила в клітці на вулиці. Агресивною, за словами чоловіка, вона не була, годували її з рук. Досі жодного разу не втікала. Однак, тиждень тому вона якимось чином змогла відкрити вольєр.

Для того, аби зловити мавпу, викликали спеціалістів реабілітаційного центру для диких тварин. Вони намагались зловити тварину сачком, а коли не вийшло – застосували седативні препарати. Втім, вони не подіяли, тож упіймати мавпу таки не вдалося.

Староста села Карпівці Людмила Чобан запевнила журналістів, що звертатиметься до ДСНС, аби таки впіймати тварину.