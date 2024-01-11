Поліція склала на винуватців адмінпротоколи, які передбачають штраф

У Сарнах на Рівненщині поліція знайшла двох підлітків, які пошкодили майно в укритті багатоквартирного будинку. На старшого 16-річного порушника склали адмінпротокол, а за молодшого хлопця, якому наразі 14 років і який ще не може нести адмінвідповідальність, відповідатиме у суді його матір.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення до правоохоронців надійшло 8 січня. «Співробітники Сарненського РВП встановили, що до пошкодження майна можуть бути причетні двоє неповнолітніх сарненчан. Проведеною перевіркою, зокрема й моніторингом відео із камер спостереження, поліцейські встановили, що у суботу, 6 січня, хлопці, гуляючи у центральній частині міста, зайшли у приміщення, до якого забезпечений вільний доступ, аби зігрітися», – йдеться у повідомленні.

В укритті багатоквартирного будинку підлітки вибили двері в санвузол, пошкодили лавку та сантехніку, розбили декілька лампочок, а також розмалювали стіни.

Один із них, 16-річний юнак, уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. На нього інспектори склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). За дії 14-річного хулігана відповідатиме його матір: на жінку поліцейські склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Зазначимо, що жінці загрожує 850 грн штрафу. Водночас 16-річному порушнику загрожує максимум 119 грн штрафу.