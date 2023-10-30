У будинку на момент стрілянини перебувала родина з дітьми

У Сарнах на Рівненщині затримали 33-річного чоловіка за стрілянину по будинку сусідів. Чоловік нікого не поранив, але внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два вікна, фасад будинку та авто родини.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ️повідомлення про постріли на вулиці Героїв Берестечка в Сарнах надійшло до поліції близько 17:00 у суботу, 28 жовтня.

«33-річний місцевий житель, перебуваючи на подвір’ї домоволодіння своїх батьків, здійснив постріли в сторону сусіднього приватного господарства з мисливської рушниці. Унаслідок протиправних дій зловмисника пошкоджено два вікна, фасад будинку та автомобіль Renault Espase», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Рівненщини уточнюють, що в цей час у будинку перебувала сім’я з дітьми.

️Поліцейські вилучили чотири гільзи, патрон, а також карабін, який належить батькові порушника. Його затримали та помістили в СІЗО. Чому чоловік влаштував стрілянину, він пояснити поки так і не зміг. Водночас зі слідством він співпрацює.

У неділю, 29 жовтня, чоловікові вручили підозру за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.