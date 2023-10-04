Чоловікові вручили підозру за статтею про хуліганство

У Рівному поліція затримала 49-річного чоловіка, який облив фарбою меморіальну дошку жертвам репресій. Свій вчинок він пояснив тим, що таким чином протестував проти роботи розважальних закладів, розташованих у приміщенні. За хуліганство йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався в неділю, 1 жовтня. Тоді до поліції звернулась 37-річна мешканка Рівного, яка повідомила, що невідомий чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку на фасаді будинку по вулиці Соборній. Дошка встановлена у пам’ять про тисячі українських патріотів, які у 40-50 роках були ув’язнені та замордовані більшовицьким та нацистським режимами.

У середу, 4 жовтня, прес-служба поліції Рівненщини повідомила про затримання зловмисника. Ним виявився 49-річний рівнянин.

«️Підозрюваний пояснив, що вчинив так, аби привернути увагу громадян. Адже на місці, де колись була пролита кров, не можуть працювати розважальні центри», – наводять правоохоронці пояснення чоловіка.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу. Максимально ж санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.