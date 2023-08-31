На Рівненщині судили чоловіка, який під час конфлікту поранив ножем водія маршрутки. Сварка між чоловіками виникла через те, що пішохід йшов по проїзній частині, а водій маршрутки йому посигналив. За нанесення легких тілесних ушкоджень обвинуваченому призначили 240 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, інцидент стався ввечері 15 листопада 2020 року в селищі Степань Сарненського району. Постраждалий водій розповів, що того вечора їхав за кермом маршрутки і побачив на проїзній частині двох чоловіків. Він їм посигналив, але вони у відповідь, коли маршрутка проїжджала повз них, декілька разів по ній стукнули.

Водій зупинився і вийшов на вулицю. За його словами, обвинувачений Сергій Ч. наніс перший удар, тож маршрутник вдарив у відповідь. Після цього чоловік завдав йому ножем два удари у живіт та в ногу.

Свідчення у суді надавав і обвинувачений: він запевнив, що перший удар наніс маршрутник, а вже після цього він один раз вдарив його господарським ножем у ногу. Інше поранення у живіт, з його слів, водій отримав випадково, бо «потерпілий самостійно потрапив на лезо ножа, який обвинувачений тримав у руці».

На засіданні, яке відбулося 24 серпня, суддя Тетяна Ведяніна визнала Сергія Ч. винним у порушенні ч.2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та призначила йому 240 годин громадських робіт.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.