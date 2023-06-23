Рівненський суд призначив шість місяців арешту хулігану, який вдарив кондукторку в тролейбусі. Під час судового засідання чоловік поводився агресивно, погрожував потерпілій та прокурору. Суддя постановив взяти його під варту одразу в залі суду.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, інцидент стався 11 січня у тролейбусі №7 на вулиці Академіка Грушевського у Рівному. За свідченням однієї з пасажирок, яка була очевидицею інциденту, чоловік почав звинувачувати кондукторку в тому, що йому неправильно дали здачу, а тоді підтягнувся на поручнях та вдарив потерпілу ногою по щелепі. Після цього хулігана затримали пасажири і викликали на місце поліцію.

Допитаний у суді обвинувачений провину не визнав. Підтвердив, що справді того дня їхав у вказаному тролейбусі та не заперечив, що перед поїздкою вживав горілку і пиво. Заявив, що потерпіла кондукторка зводить на нього наклеп.

«При цьому порушував порядок в судовому засіданні, ображав нецензурними словами потерпілу та прокурора, погрожував останнім, що свідчить про явну зневагу до суду», – йдеться у вироку.

Потерпіла ж розповіла, що наступного дня після побиття вона звернулась до лікарів, бо відчувала запаморочення. Заявила також, що боїться за своє життя, бо чоловік їй досі погрожує.

Про обвинуваченого Романа Ч. відомо, що він вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності, за місцем проживання зарекомендував себе з негативної сторони.

Суддя Сергій Наумов визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство) та призначив йому шість місяців арешту. Також постановив взяти чоловіка під варту одразу після оголошення вироку в залі суду.

Додамо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.