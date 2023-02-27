Чоловік пошкодив бетонні блоки та мішки з піском, встановлені в селі

У прикордонному селі на Рівненщині 34-річний місцевий мешканець трактором пошкодив оборонні укріплення. Як з'ясувалось, чоловік так вчинив, бо йому не сподобалось, що військові облаштували неподалік його господарства фортифікаційні споруди. Чоловікові інкримінують порушення статті про хуліганство, яка передбачає 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався ще 23 січня, але відомо про нього стало у понеділок, 27 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Зазначається, що командир добровольчого формування територіальної громади помітив на території Старого Села пошкоджені фортифікаційні споруди.

Поліцейські з’ясували, що оборонні укріплення встановлювала Старосільська громада на виконання наказу Рівненської військової адміністрації та рішення Ради оборони області відповідно до плану-схеми охорони та оборони населеного пункту Старе Село.

«Виявилося, що чоловікові, який проживає поруч, не сподобалося таке сусідство, бо фортифікаційні споруди знаходяться близько біля його господарства, заважають виїзду із подвір’я та непотрібні взагалі. Тому 34-річний житель Старого Села скинув бетонні блоки та мішки із піском за допомогою свого трактора», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили 34-річному чоловікові підозру за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу. Відомо, що розслідування справи вже завершили, обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості відправили до суду.