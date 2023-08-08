Одне з оборонних укріплень, зведених на території громади

Райсуд на Рівненщині оштрафував 34-річного чоловіка, який трактором зніс фортифікаційну споруду. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалось, що оборонну споруду облаштували біля його будинку. Євгенія Л. визнали винним у хуліганстві і призначили йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Рокитнівського райсуду, інцидент стався у січні цього року на території прикордонної Старосільської громади. У суді обвинувачений Євгеній Л. розповів, що всього у його селі було облаштовано шість фортифікаційних споруд, і одну з них звели біля його будинку. Вона складалась із чотирьох блоків, розміщених в два ряди.

«Оскільки йому це не сподобалось, він взяв трактор зачепив та стягнув верхні блоки, при цьому кути блоків пошкодилися при падінні. Свої дії вчиняв в присутності інших сусідів, які просили його не прибирати фортифікаційну споруду, однак він на їхні зауваження не звертав уваги та не слухав. Стверджує, що зняв захисну фортифікаційну споруду з власних мотивів, оскільки йому не сподобалось, що та знаходиться поблизу будинку», – наводять свідчення обвинуваченого у вироку.

Про Євгенія Л. відомо, що він раніше не мав судимостей, одружений, має на утриманні трьох дітей. Суд взяв до уваги каяття підсудного як пом'якшуючу обставину, натомість обтяжуючих обставин не виявили.

На засіданні 1 серпня суддя Оксана Верзун визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство) і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Це мінімальне покарання, передбачене цією статтею.

Зауважимо, що вирок суду поки не набрав законної сили, Євгеній Л. може подати апеляцію.