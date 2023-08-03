Трактор підірвався на полі в прикордонній смузі області

У прикордонному районі Рівненщини на міні підірвався трактор. Відомо, що водій залишився живим. Як повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, нещасний випадок стався у четвер, 3 серпня.

«Сьогодні в прикордонній смузі області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий. Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів ці ділянки заміновані», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі поліції Рівненщини додають, що тракторист під час польових робіт проігнорував огороджувальні стрічки, попереджувальні та заборонні таблички, і виїхав за безпечну межу, де територія була замінована. На цій ділянці він наїхав на міну.

Попередньо, у потерпілого 47-річного чоловіка діагностували контузію. Його доправили до лікарні.

Нагадаємо, що подібні інциденти на Рівненщині вже ставались. В травні цього року на території Дубровицької громади на міні під час сільськогосподарських робіт підірвався трактор. Тоді внаслідок нещасного випадку загинув 54-річний чоловік.

А в грудні минулого року за 2 км від кордону на міні підірвався трактор крадіїв лісу. Щоправда, тоді жоден з крадіїв лісу не постраждав.