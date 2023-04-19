Лакофарбоване покриття автомобіля зазнало суттєвих пошкоджень

У Рівному невідомі облили кислотою автомобіль організатора спідвейних гонок Сергія Головні. Як повідомило «Суспільне», посилаючись на власні джерела, це сталось 9 квітня на вулиці Данила Галицького. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що наразі поліція проводить перевірку та встановлює обставини інциденту. Кримінального провадження поки не відкривали.

Як зазначили у поліції, заява від власника автомобіля надійшла зранку 9 квітня. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомий зловмисник облив автомобіль у період з 20:30 8 квітня до 06:30 наступного дня.

Мешканці прилеглих будинків вже опитані – вони нікого підозрілого не бачили. Камер відеоспостереження у цьому дворі не було. Поліцейським власник авто зазначив, що ні з ким конфліктів не мав і нікого не підозрює.

Водночас у коментарі «Суспільному» Сергій Головня заявив, що пов'язує інцидент зі своєю основною діяльністю. «Так, така прикра ситуація дійсно відбулася. Афішувати цього особливо не хотів. Я не буду коментувати це детально, скажу лише, що маю здогадки, хто це зробив. Безперечно, що це пов’язано із моєю основною діяльністю. У поліцію із заявою звернувся. Сподіваюсь, розслідування розставить усі крапки над і», – зазначив Сергій Головня.

Наразі поліція лише проводить перевірку і встановлює обставини інциденту. Кримінального провадження поки не відкривали. Спеціалісти взяли зішкріб речовини, якою облили авто, і відправили на експертизу.

Зазначимо, що Сергій Головня займається розвитком спідвею у Рівному [гонки на мотоциклах на доріжках стадіону]. Також очолює комунальний заклад «Рівненський міський спортивно-технічний клуб».