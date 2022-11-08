Мешканець Рівного самотужки затримав двох неповнолітніх дівчат, які пошкодили його автомобіль. На місце чоловік викликав поліцію, а вже ювенальні поліцейські викликали батьків підлітків. Відомо, що обидвоє порушниць, яким по 14 та 15 років, були п'яні. Чому саме вони обрали це авто, невідомо. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що власника автомобіля дівчата не знали. На батьків склали протоколи. Крім того, вони повинні заплатити власнику за ремонт пошкодженого бокового скла.

Інцидент стався близько 21:00 у неділю, 6 листопада. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Червонія рівнянин упіймав двох дівчат, які пошкодили його автомобіль.

«Ювенальні поліцейські встановили, що порушниками виявилися 14-ти та 15-річна рівнянки. Вони ногами та руками били автомобіль Lada Priora, внаслідок чого розбили бокове скло легковика», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

На місце поліцейські одразу викликали батьків. Обоє дівчат за зовнішніми ознаками перебували у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці склали на батьків адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків). Їм загрожує по 850 грн штрафу.

Крім того, з’ясувалося, що до стану сп’яніння неповнолітніх довів знайомий – 37-річний мешканець Рівного. На нього правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 178 КУпАП (перебування в стані сп’янінні в громадському місці), за що йому загрожує максимум 85 грн штрафу. Також на нього склали ще один протокол за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння), яка передбачає максимум 136 грн штрафу.

Потерпілий власник авто претензій не має — батьки порушниць зобов’язались відшкодувати збитки.