Група односельців влаштувала масову бійку посеред вулиці

Поліція вручила підозри шістьом мешканцям прикордонного села Переброди на Рівненщині, які влаштували масову бійку. Дві групи чоловіків влаштували розбірки посеред проїжджої частини, заблокувавши рух транспорту. Наразі поліція не повідомляє, через що розпочалась бійка, але місцеві ЗМІ зазначають, що конфлікт влаштували бурштинокопачі, які не поділили видобуток. Слідчі кваліфікують справу за статтею про хуліганство, фігурантам розслідування загрожує до семи років тюрми.

Як встановила поліція, 28 жовтня троє чоловіків, перебуваючи у магазині в селі Переброди, побили заздалегідь підготовленими металевими прутами двох односельців. Після скоєного 22-річний юнак вийшов на вулицю, забрав мотоцикл Bird, який належить 31-річному знайомому, і поїхав.

«Потому близько 14:00 через тривалі неприязні відносини між двома компаніями жителів села Переброди стався черговий конфлікт. Чоловіки вийшли на проїзну частину на вулиці Миру та перекрили рух транспортних засобів. Із криками та погрозами на адресу одне одного підійшли до автомобіля Volkswagen Passat B5, пошкодили транспортний засіб та нанесли тілесні ушкодження особам, які знаходились у салоні», – повідомляє поліція.

Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. За результатами 15 обшуків, проведених у селі Переброди, поліцейські вилучили знаряддя злочинів: металеві та дерев’яні палиці, металеві прути, жердини, газові балончики.

Крім того, у зловмисників виявили та вилучили дві мотопомпи кустарного виробництва, сім водозабірних рукавів, три нарізні мисливські рушниці та одну — гладкоствольну. За цими фактами вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію.

Наразі шістьом мешканцям села повідомили про підозри за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає до семи років тюрми. Також 22-річному юнаку, який вкрав мотоцикл, вручили підозру за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Розслідування справи триває, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинів.