Під час затримання чоловік лаявся та пошкодив головою службове авто поліції охорони

У Рівному затримали чоловіка та жінку, які намагались вкрасти продукти з супермаркету, а також чинили опір правоохоронцям. Зокрема, 33-річний чоловік під час затримання головою пошкодив лобове скло службового авто.

Як повідомила прес-служба управління поліції охорони Рівненщини, інцидент стався у вівторок, 22 серпня, близько 18:30. В один з супермаркетів Рівного зайшли чоловік та жінка, які взяли товар і намагались винести його з приміщення, не заплативши. У відповідь на зауваження працівників магазину пара почала почала поводитись агресивно, тож касирка натиснула на «тривожну» кнопку.

«️За кілька хвилин на місце події прибули поліцейські охорони. На прохання опанувати себе дебошири уваги не звертали. Під час затримання чоловік голосно лаявся, а в підсумку – розбив головою лобове скло службового автомобіля поліціянтів. Тим часом жінка накинулась на одного з правоохоронців зі спробами нанести тілесні ушкодження. Поліцейський вчасно зреагував на дії хуліганки та вгамував її агресивні наміри», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, зловмисників затримали. Їхні особи встановили: це мешканці Рівного 1990 та 1991 років народження.

Зазначимо, що санкція статті про хуліганство Кримінального кодексу передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу,