Голий чоловік агресивно вигукував нецензурні слова та бродив вулицями міста

У Рівному затримали 41-річного чоловіка, який ходив містом оголений і кидався на автомобілі. Його доправили у спеціалізований медзаклад. Наразі невідомо, чим був зумовлений неадекватний стан чоловіка – психічним захворюванням чи дією речовин. Це встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, що очевидці зняли на відео оголеного чоловіка, який ходив вулицями Рівного, зранку в вівторок, 25 липня. На записі видно, як чоловік кричить та нецензурно висловлюється.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET, повідомлення про порушника, який кидається на автомобілі, надійшло близько 10:00. «З'ясувалося, що це 41-річний мешканець Рівного, який з невстановлених причин почав поводитися неадекватно. Громадянин розбив білборд та кидався на транспорт. Чоловіка було доставлено у спеціалізований медзаклад», – зазначили у прес-службі поліції.

Наразі поліція не складала на чоловіка ніяких протоколів, триває перевірка, за підсумками якої прийматимуть рішення, чи притягувати чоловіка до відповідальності.