Чоловік з невідомих причин пошкодив лобове скло автомобіля медиків

У Рівному п'яний 37-річний чоловік розбив лобове скло у автомобілі «швидкої». Відомо, що медики приїхали, аби надати допомогу його знайомому, що втратив свідомість.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 15:30 у суботу, 22 липня, на вулиці Соборній в районі ремзаводу. На місце приїхала бригада «швидкої», щоб надати допомогу чоловіку, який втратив свідомість у квартирі.

«Натомість його знайомий, 37-річний житель Рівного, який знаходився поруч та ще й у стані алкогольного сп'яніння, почав поводитися агресивно та неадекватно, нецензурно висловлюючись на адресу медиків. Коли після надання допомоги працівники «швидкої» вийшли на вулицю, то дебошир взяв у руки шматок будівельної цегли та кинув нею в лобове скло службового автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Медики утримували чоловіка утримували до приїзду поліцейських. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.