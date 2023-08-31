27-річного нетверезого сарненчанина затримали і відправили у СІЗО

У місті Сарни на Рівненщині правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці. П'яний зловмисник спершу стріляв з балкону, а коли очевидці викликали поліцію, стріляв у під'їзді, де перебували правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у середу, 30 серпня, близько 21:40 до поліцейських зателефонував 18-річний мешканець Сарн і повідомив, що на вулиці Широкій з балкона будинку на другому поверсі стріляв невідомий чоловік.

«Сарненські патрульні в складі двох екіпажів одразу виїхали на місце події. Утім, після законної вимоги поліцейських відчинити двері, у квартирі пролунав вибух. У подальшому зловмисник здійснив постріли попередньо з пістолета в під'їзді, де перебували правоохоронці», – повідомляють деталі інциденту в поліції.

Після стрілянини чоловік зачинився у квартирі. Однак поліцейським вдалося швидко його затримати. 27-річного сарненчанина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, відправили у СІЗО.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 ККУ (посягання на життя поліцейського). Санкція статті передбачає від 9 до 15 років ув'язнення, або ж навіть довічне позбавлення волі. Незабаром чоловікові вручать підозру та оберуть запобіжний захід.