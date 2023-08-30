У момент конфлікту за кермом автомобіля перебувала жінка

Патрульна поліція України опублікувала відео з нагрудних камер поліцейського, який у Дніпрі 29 серпня застрелив агресивного чоловіка. Відповідне відео правоохоронці опублікували в середу, 30 серпня.

На початку відео є вставка відеозапису з вуличних камер, де видно, що за кермом перебував чоловік. Але вже після того, як автомобіль зупинили, за кермом перебувала жінка. Після того, як поліцейські зупинили автомобіль, вони пояснили, який пункт ПДР було порушено, на що жінка запитала: «а що, так не можна?», а ще просила показати їй відео, на якому зафіксовано це порушення.

Далі на відео показано словесний конфлікт чоловіка з патрульною поліцейською. Під час розмови чоловік використовував ненормативну лексику та образливі висловлювання. У відповідь патрульна наказала йому не наближатися до неї й відійти на 20 метрів та наголосила, що це законна вимога. Чоловік її проігнорував.

Далі з відео випливає, що патрульний почав затримувати жінку, яка перебувала за кермом. У відповідь вона почала кричати, що їй боляче, а патрульний наказав їй лягти на живіт. Під час цього агресивний чоловік напав на патрульних. Далі поліцейський його застрелив.

Також на відео патрульний каже своїй напарниці, що порушник розбив їй обличчя.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав в автомобілі Jaguar, але намагався втекти від поліцейських. Коли зрештою його зупинили, чоловік та дружина, які їхали в цьому автомобілі, почали конфліктувати з поліцейськими. У процесі конфлікту, коли патрульний намагався витягнути жінку з машини, її чоловік напав на патрульних. Далі патрульний тричі вистрілив у нападника, після чого той помер.

Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік. Саме це зафіксовано на відеозаписах з вуличних камер спостереження.