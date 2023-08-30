В крові чоловіка, якого під час сутички застрелив патрульний поліцейський у Дніпрі, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки. Про це ввечері в середу, 30 серпня повідомили «Українська правда» та проект журналістських розслідувань «Схеми» від «Радіо Свобода» з посиланням на свої джерела.

«Українська правда» пише, що застрелений – власник ритуального бізнесу в області, його неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Також, за інформацією джерел «Української правди», після розтину у нього в крові знайшли алкоголь: 2,48 у крові, 2,78 у сечі. Це приблизно пляшка горілки.

У жінки, яка в цей момент перебувала з ним в автомобілі, також взяли аналізи на алкоголь, поки вони ще не готові. наразі вирішується питання про відкриття провадження про посягання на життя правоохоронця. «Схеми» зазначають, що за цією статтею передбачено позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Також, як йдеться в публікації, поліцейський під час сутички зробив три постріли: одна куля нікуди не потрапила, дві – у спину. Наразі достеменно невідомо, чи робив він попереджувальний постріл. Відомо, що поліцейський стріляв саме в той момент, коли чоловік біг у бік поліцейської, ймовірно, сприймаючи це як загрозу напарниці, йдеться в публікації.

Співрозмовник журналістів додав, що патрульний поліцейський, що стріляв, служить уже 4 роки, з яких 1 був на стажуванні. Його напарниця служить 3 роки.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДР. Порушники проігнорували вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти. У процесі між поліцейськими, а також чоловіком та жінкою з автомобіля виникла сутичка. Чоловік напав на поліцейських, коли патрульний намагався витягнути з автомобіля жінку для її подальшого затримання. Відео конфлікту дивіться тут.