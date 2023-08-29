Правоохоронці наразі розслідують правомірність застосування зброї проти чоловіка

У Дніпрі патрульні застрелили агресивного водія, який накинувся на них та почав бити. Правоохоронці зупинили машину чоловіка, після чого він напав на них, повідомили у прес-службі Нацполіції у вівторок, 29 серпня.

За попередніми даними, патрульні поліцейські у Дніпрі зупинили авто Jaguar для перевірки. Між водієм машини та правоохоронцями виник конфлікт, під час якого чоловік напав на поліцейських та почав їх бити. Правоохоронці застосували проти нього вогнепальну зброю та поранили.

Від отриманих поранень чоловік помер на місці. За даними очевидців події, загиблий перебував напідпитку, а в салоні його машини перебували діти.

«У Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка: на місці працюють усі профільні служби. Подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи. Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків», – підтвердили у прес-службі Нацполіції.

У Державному бюро розслідувань прокоментували інцидент, повідомивши, що розпочали розслідування, чи правомірно один із поліцейських застосував табельну зброю. За попередніми даними ДБР, правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

Розпочато кримінальне провадження, обставини інциденту вивчають. Наразі вирішується питання щодо затримання поліцейського, який вистрілив у чоловіка та оголошення йому підозри.

P.S. Поліцейського, який застрелив чоловіка, затримали, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 29 серпня. Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 ККУ (умисне вбивство та перевищення службових повноважень).