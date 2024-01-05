Чоловік наніс численні удари кулаками по капоту позашляховика

На Рівненщині судили чоловіка, який розтрощив позашляховик Mercedes Benz GLS 350. Експерти порахували, що він завдав збитків власнику на понад 213 тис. грн. Відомо, що за декілька тижнів після цього чоловік пошкодив ще одне авто. За хуліганство Миколі Ш. присудили п’ять років тюрми.

Як йдеться у вироку Радивилівського райсуду, інцидент стався зранку 11 квітня у дворі багатоквартирного будинку. Обвинувачений Микола Ш. побачив автомобіль Mercedes Benz GLS 350 і з невідомих причин почав наносити по ньому удари.

«Грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства [...] почав висловлюватись нецензурною лайкою та наносити удари кулаками рук по капоту автомобіля марки Mercedes-Benz GLS 350. Своїми діями заподіяв власнику вказаного автомобіля шкоду в сумі 213 912 грн», – йдеться у матеріалах справи.

Автомобіль був 2022 року випуску. На сайті з продажу авто Auto.Ria вартість подібного позашляховика варіюється від 106 до 130 тис. доларів.

Після цього слідство зафіксувало ще один подібний випадок: 4 травня чоловік пошкодив Toyota Avensis, що був припаркований біля магазину в Радивилові. Щоправда, там він заподіяв лише 1,4 тис. грн збитків.

Щодо Миколи Ш. відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Про підсудного відомо, що на момент вчинення злочину він вже був на іспитовому терміні через крадіжку.

Суддя Аліна Сільман визнала його винним у хуліганстві. При призначенні покарання вона взяла до уваги невідбутий чоловіком термін за попереднім вироком і призначила сумарно п’ять років та один місяць ув’язнення. Також він повинен сплатити 5,7 тис. грн за експертизи.