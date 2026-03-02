Інсталяція «Ціна Незалежності» розташована перед кінотеатром у центрі Рівного

Рівненський міський суд виніс вирок військовослужбовцю Тимофію Х. за псевдозамінування кінопалацу «Україна» в Рівному. Обвинувачений заявив, що емоційно відреагував на поведінку людей біля портретів полеглих героїв, встановлених перед будівлею. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 16 лютого, інцидент стався 2 листопада 2025 року на Майдані Незалежності в Рівному. Близько 13:00 обвинувачений зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про підготовку вибуху в кінопалаці «Україна». На місце одразу виїхали правоохоронці та екстрені служби, однак вибухівки вони не виявили.

У суді військовий повністю визнав вину та розкаявся. Він пояснив, що того дня вживав алкоголь зі знайомим. Перебуваючи біля інсталяції «Ціна Незалежності» з портретами полеглих у російсько-українській війні, йому здалося, що незнайомі люди поводяться неповажно і веселяться. Чоловік зазначив, що на війні загинув його брат-близнюк, і через це він емоційно відреагував на ситуацію, оскільки вона здалася йому несправедливою.

Обвинувачений телефонував у поліцію не анонімно – назвав свої дані та місце перебування. До приїзду патрульних залишався на лавці неподалік.

Суддя Сергій Наумов визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), проте звільнив від реального покарання та призначив рік іспитого терміну. Вирок ще можна оскаржити.