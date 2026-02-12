Палац культури у Вараші розташований неподалів Алеї загиблих воїнів

Вараський міський суд Рівненської області виніс вирок військовослужбовцю Анатолію В. за псевдозамінування палацу культури у Вараші. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів перервати захід із музикою і танцями, який відбувався в установі, розташованій напроти Алеї полеглих героїв. За скоєне чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 6 лютого, інцидент стався 23 травня 2025 року на проспекті Шевченка у Вараші. Близько 19:00 обвинувачений зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про підготовку вибуху в Палаці культури імені Лесі Українки. На місце одразу виїхали правоохоронці та екстрені служби, однак вибухівки вони не виявили.

У суді військовий повністю визнав вину та розкаявся. Він пояснив, що приїхав із зони бойових дій і того дня перебував у відпустці. Разом із онукою прийшов до Алеї загиблих воїнів, де розміщені портрети його побратимів. За словами обвинуваченого, під час вшанування пам’яті він почув гучну музику з палацу культури, що розташований навпроти алеї. Там відбувався захід із піснями та танцями, що його обурило.

«У період війни населення дозволяє собі проводити дозвілля поряд із портретами загиблих воїнів», – пояснив він у суді. За словами чоловіка, через гнів він вирішив зупинити захід, повідомивши про замінування, а також перевірити, як реагують відповідні служби.

Чоловік телефонував не анонімно – назвав свої дані та місце перебування. На прохання поліції залишився на місці. Згодом його затримали та доставили до відділку, де він пояснив свій вчинок. Анатолій В. зазначив, що щиро розкаюється та просив суворо його не карати.

Суддя Ірина Незнамова визнала військового винним за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Водночас, зважаючи на щире каяття, відсутність попередніх судимостей і статус учасника бойових дій, звільнила його від реального покарання та призначила рік іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити 15 599 грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити.