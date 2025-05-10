МЗС України висловило демарш країнам, чиї лідери відвідали військовий парад у Москві 9 травня

У п'ятницю, 9 травня, міністерство закордонних справ запросило низку акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадовці відвідали військовий парад у Москві. Дипломатам висловили демарш. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

«В умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок», – наголосив перший заступник міністра МЗС Сергій Кислиця.

Перший заступник міністра МЗС також наголосив на внеску українців та інших країн, а також колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому.

Сергій Кислиця зауважив, що Росія постійно ігнорує спроби встановити мир, а також постійно відкидає пропозицію США щодо припинення вогню строком на 30 діб. Водночас Україна погодилась встановити 30-денний режим тиші ще 11 березня. Крім того, Серій Кислиця наголосив, що Росія не дотрималась оголошеного нею ж так званого перемир’я у період 8-10 травня, російські військові кожного дня атакували українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

«Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України», – наголосив Сергій Кислиця.

Додамо, що демарш – дипломатичні заходи держави, які можуть містити прохання, застереження або протест. Демарш може бути виражений в письмовій або усній формі.

Нагадаємо, 9 травня в Росії відзначали день перемоги у Другій світовій війні. З цієї нагоди у Москві відбувся традиційний військовий парад. За даними «Суспільного», його відвідали голова КНР Сі Цзіньпін та президенти Бразилії, Білорусі, Буркіна-Фасо, Венесуели, Єгипту, Казахстану, Куби й невизнаної Палестини. Також до Росії прибули президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Як зауважує ВВС, Фіцо був єдиним лідером ЄС, який відвідав Москву.

Крім того, у параді у Москві взяли участь військові 13 країн: Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаоса, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану. Зауважимо, що раніше міністерство закордонних справ України закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді 9 травня у Москві. Наголошувалось, що Україна розцінюватиме це як наругу над пам'яттю про перемогу над нацизмом.