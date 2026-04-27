Новий монастир створили для юридичного впорядкування статусу ченців, що обслуговують церкву св Андрія

Львівська церква святого Андрія УГКЦ, що розташована на площі Соборній у центрі Львова, стала монастирем отців-василіян. Нову обитель заснували згідно з декретом протоархимандрита Василіянського Чину отця Роберта Лисейка ЧСВВ. Настоятелем монастиря став чинний адміністратор церкви Андрія о. Роман Шуп’яний. Про це 27 квітня повідомили на сайті «Духовна велич Львова».

Рішення протоархимандрита датується 14 квітня 2026 року. До складу нового монастиря увійдуть ченці, що раніше були закріплені за монастирем святого Онуфрія у Львові, додали на фейсбук-сторінці Катехитичної школи св. Йосафата, що працює при церкві св. Андрія.

У коментарі «Духовній величі Львова» новопризначений ігумен о. Роман Шуп’яний зазначив, що таке рішення нічого не змінює для храму і парафії святого Андрія. Заснування нової обителі пояснюють практичною потребою упорядкувати статус ченців, які обслуговують цю церкву. Тепер, коли створили новий монастир і заснували юридичну особу, всі угоди та рішення у правовому полі офіційно будуть приймати від імені новоствореної обителі. Вісім ченців-василіян, що дотепер служили при церкві Андрія, будуть перепризначені до новоствореної обителі.

«Від давнього часу монахи, які служать в цьому храмі, юридично (згідно з нашими монашими правилами) належали до львівського монастиря святого Онуфрія (на вул. Богдана Хмельницького, 36), куди були призначені декретами. Тобто вони були закріплені за монастирем Онуфрія, але обслуговували храм Андрія», – пояснив о. Роман Шуп’яний.

Отець Роман Шуп’яний зазначив, що процедура заснування монастиря мала кілька важливих етапів:

дозвіл від єпископа місця (митрополита Львівського УГКЦ Ігоря Возьняка);

протоархимандрит збирає раду і приймає рішення про заснування монастиря;

протоархимандрит засновує монастир у Римі через звернення провінційної управи.

Загалом у Провінції Найсвятішого Спасителя отців-василіян в Україні є понад 30 монаших осідків і близько 200 ченців. У Львові відтепер існують два чоловічі василіянські монастирі: святого Онуфрія і святого Андрія.

Нагадаємо, храм, в якому нині молиться парафія церкви святого Андрія УГКЦ, це колишній костел при монастирі отців-бернардинів. У наш час приміщення колишнього монастиря використовує Центральний державний історичний архів. 24 березня Росія зруйнувала ударним дроном будинок, що межує з церквою й архівом. Пошкоджень зазнали і вітражі храму.