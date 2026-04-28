Українська компанія Fire Point вперше публічно представила макет нової далекобійної балістичної ракети FP-9. Презентація відбулася у понеділок, 27 квітня, на виставці «На шляху до URC. Безпека й оборонний вимір» у польському Жешуві.

Нова ракета привернула увагу своїми габаритами. За попередніми оцінками, FP-9 є більшою не лише за американську ATACMS, а й за російський «Іскандер» та український комплекс «Грім-2» («Сапсан»). Її довжина становить близько 9,5 м, а діаметр – до 1,1 м. Для порівняння, російська ракета 9М723 «Іскандер» має довжину приблизно 7,2 м та діаметр 0,95 м. Американська ATACMS значно компактніша – близько 4 м завдовжки.

Раніше озвучені характеристики FP-9 передбачають дальність польоту до 855 км і бойову частину масою близько 800 кг. За оцінками експертів, така дальність дозволяє потенційно уражати цілі далеко в тилу противника, зокрема в районі Москви.

Аналітики зазначають, що великі розміри ракети є цілком логічними з огляду на її можливості. Для доставки потужної бойової частини на відстань понад 800 км необхідний значний запас пального та відповідні конструктивні параметри. У Fire Point раніше повідомляли, що FP-9 може пройти кодифікацію в Міністерстві оборони України вже влітку 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого Fire Point показала кадри, як компанія випробовує власну балістичну ракету FP-7.