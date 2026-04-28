Залізничний районний суд Львова виніс вирок водію BMW 320I, який спричинив смертельну ДТП біля Львова. У суді обвинувачений розповів, що заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП. Раніше суд позбавляв його водійських прав, але обвинувачений все одно сів за кермо. Суд призначив йому 5 років тюрми, а також зобов’язав виплатити 2 млн грн моральної шкоди потерпілим.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, аварія сталась 20 липня 2025 року у селищі Рудно біля Львова. Владислав Черненко керував авто BMW 320I, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Renault Trafic. Одна жінка загинула, а ще троє людей зазнали травм середньої тяжкості.

На момент вчинення ДТП водій BMW 320I був позбавлений посвідчення водія рішенням суду. Раніше його неодноразово притягували до відповідальності за адмінправопорушення, зокрема за нетверезу їзду.

У суді Владислав Черненко визнав свою провину у вчиненні ДТП. Він розповів, що заснув на кермом BMW 320I, авто виїхало на зустрічну смугу, де зіткнулось з мікроавтобусом. Він заявив, що шкодує про вчинене.

Справу розглянув суддя Андрій Ліуш, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та невиконанні рішення суду, призначивши покарання – 5 років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Окрім цього він має виплатити потерпілим та родичам загиблої 2 млн грн моральної компенсації, понад 200 тис. грн майнової шкоди через пошкодження авто. Вирок ще можна оскаржити.