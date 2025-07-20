21-річний львівʼянин на BMW спричинив ДТП із сімома постраждалими
ДТП трапилась 20 липня в Рудно
На Львівщині водій BMW виїхав на зустрічну і зіткнувся з Renault Trafic. Унаслідок ДТП постраждали семеро людей.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась опівдні в неділю, 20 липня, на західному обході Львова в селі Рудно. Попередньо правоохоронці встановили, що 21-річний львів’янин за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, яким керував 41-річний львів’янин.
Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic отримали різні травми. Всіх їх госпіталізували до лікарні. Серед постраждалих четверо мешканців Стрийського району віком 17-77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі. Водія BMW затримали на місці.