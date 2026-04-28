На території НПЗ спалахнула пожежа

У ніч на вівторок, 28 квітня, безпілотники знову атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе Краснодарського краю. Це сталося лише через кілька днів після того, як російська влада заявила про повну ліквідацію попередньої масштабної пожежі на підприємстві. Про це повідомили російські телеграм-канали, а також оперативний штаб Краснодарського краю.

У дописах місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у місті, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. На тлі загрози ударів дронів російська влада тимчасово обмежувала польоти в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.

За даними Astra, під атаку міг потрапити резервуарний парк біля установки ЕЛОУ-АВТ-12 на Туапсинському НПЗ. В оперштабі Краснодарського краю заявили, що пожежа на підприємстві виникла через падіння уламків безпілотників. За офіційними даними, постраждалих немає. До ліквідації займання залучили понад 120 рятувальників та десятки одиниць техніки, зокрема підрозділи російського МНС.

Зазначимо, що Туапсинський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти та входить до структури «Роснєфть». Підприємство також працює у зв’язці з морським терміналом у Туапсе.

Раніше об’єкти з переробки та зберігання нафти в Туапсе вже зазнавали атак 16 та 20 квітня. Після одного з ударів завод зупинив роботу своєї єдиної установки переробки нафти потужністю 12 млн т на рік. Лише 24 квітня влада Краснодарського краю заявила про повне гасіння пожежі на території морського терміналу, однак тепер підприємство знову опинилося під ударом.

Раніше також повідомляли, що після атак та займання НПЗ місто накрив чорний дощ, а рівень забруднення повітря суттєво зріс.