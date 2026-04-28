Двоє чоловіків раптово напали на українця з ножем

У Вроцлаві двоє чоловіків напали з ножем на 32-річного українця під час купівлі автомобіля. Потерпілий вижив, а нападників уже затримала поліція. Про інцидент у понеділок, 27 квітня, повідомило видання inPoland.

Українець на ім’я Дмитро виставив свій автомобіль на продаж, невдовзі з ним зв’язалися двоє чоловіків. Після огляду авто вони заявили, що їх усе влаштовує, тож продавець поїхав додому за необхідними документами.

За словами потерпілого, поведінка покупців від самого початку викликала підозри. Вони попросили підвезти їх до банкоматів, щоб зняти готівку. Дмитро возив їх містом, однак у жодному з приблизно 15 банкоматів чоловіки нібито не змогли отримати гроші.

Згодом вони попросили заїхати до магазину мережі Żabka, але й там не зняли готівку, пояснивши це великою чергою. Коли Дмитро почав оформлювати договір купівлі-продажу, чоловіки раптово напали на нього з ножем. Українець встиг відстебнути пасок безпеки, він вибіг з автомобіля та почав кликати на допомогу. У результаті нападу він отримав 14 ножових поранень.

Після атаки зловмисники втекли, але один із них загубив телефон. Дмитро підібрав пристрій і зв’язався зі своєю дівчиною, домовившись про зустріч на автозаправці. Саме туди викликали швидку допомогу та поліцію. Попри важкі поранення, чоловік самостійно дістався АЗС, де першу допомогу йому надали українці. До втрати свідомості в кареті швидкої він встиг розповісти правоохоронцям деталі нападу.

Медики наклали потерпілому понад 50 швів. Наразі його життю нічого не загрожує, а нападників уже затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у польському місті Прушкув неподалік Варшави 7 лютого хулігани напали на українців біля хостелу, де вони проживали. Тоді постраждала 29-річна громадянка України.