Поліція затримала чотирьох людей, підозрюваних у нападі

У польському місті Прушкув неподалік Варшави 7 лютого хулігани напали на українців біля хостелу, де вони проживали. Внаслідок чого постраждала 29-річна громадянка України – її доправили до лікарні з травмами голови. Центр моніторингу расистської поведінки у понеділок, 9 лютого, повідомив, що чотирьох нападників вдалося затримати.

За свідченнями очевидців, ввечері 7 лютого близько 20 агресивно налаштованих людей прибули до хостелу на вулиці Олувковій. Нападники були в масках, мали при собі газ, дерев’яні кийки та, за словами свідків, один із них міг мати пістолет.

Група вдерлася до будівлі, намагалася прорватися до кімнат мешканців, а також зірвала дроти з електрощитка після того, як помітили камеру відеоспостереження. Українці забарикадувалися у приміщеннях і викликали поліцію, однак на той момент у місті не було вільних патрулів.

KSENOFOBICZNY ATAK: 29-LETNIA UKRAINKA POBITA PAŁKAMI PRZEZ KIBOLI W PRUSZKOWIE



„Won do siebie, k...wo!” - wrzeszczeli kibole atakując Ukrainkę na ulicy Pruszkowa. Mieli gaz, pałki. Kobieta trafiła do szpitala, ma założone na głowie szwy.



7 lutego, sobota, godzina 22:30. Ulica… pic.twitter.com/LVSr80zciR — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) February 9, 2026

Коли 29-річна українка спробувала зупинити хуліганів і запитала, що вони роблять, на неї напали. Жінку били кийками та кулаками по голові, розпилювали газ і вигукували образливі ксенофобські гасла з вимогами «повертатися до своєї країни». Їй на допомогу вибігла свекруха, яку також повалили на землю та побили. Спробував захистити жінок і чоловік, однак нападники застосували проти нього газ, після чого він був змушений тікати.

Лише через годину на місце події прибули муніципальна варта та поліція. Почувши сирени, нападники втекли. Одну з українок госпіталізували, лікарі наклали їй шви на голову. Наразі життю жінки нічого не загрожує.

Поліція уже затримала чотирьох підозрюваних, нападниками виявилися громадяни Польщі: 45-річна жінка та троє чоловіків віком від 23 до 50 років.

Доповнено о 13:20. Поліція Варшави повідомила, що все ще розслідує точні обставини подій, а також з'ясовує, чи були причетні до нападу інші люди. Також правоохоронці наголосили, що зібрана наразі інформація не підтверджує повідомлення про те, що до інциденту була причетна група хуліганів місцевої футбольної команди.

Раніше повідомляли, що 18-річна українка Анастасія стала жертвою злочинців у Варшаві, які працювали під виглядом кол-центру. Дівчину утримували силоміць та змушували працювати на наркобізнес. Після спецоперації поліції з затримання злочинців, поліцейський автомобіль, в якому перебувала українка, потрапив у ДТП.