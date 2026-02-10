Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок військовослужбовцю, який намагався звільнитись зі служби за підробленою медичною довідкою. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від ув’язнення із річним іспитовим строком.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, військовослужбовець Андрій Г. придбав медичну довідку із зазначенням фіктивної хвороби, після чого у червні 2025 року написав рапорт на звільнення. Запідозривши, що документ підроблений щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.4 ст.409 ККУ (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом)

У суді Андрій Г. визнав свою провину та розповів, що замовив медичну довідку ВЛК через телеграм-канал. Із 6 до 10 червня 2025 року він був звільненим з військової служби, а потім його поновили, бо запідозрили, що документи підроблені. Обвинувачений заявляє, що продовжує проходити військову службу і шкодує про вчинене.

Цю справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала солдата винним у кримінальному правопорушенні, призначивши п’ять років позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.