Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов сержанта, якому відмовили у звільненні з військової служби через закінчення терміну контракту, який був укладений під час воєнного стану. Суд зобов’язав прикордонний загін звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, у липні 2022 року позивач уклав трирічний контракт та розпочав проходити військову службу в ДПСУ. Влітку 2025 року військовий подавав рапорт для звільнення зі служби на підставі закінчення терміну дії контракту, але отримав відмову. Сержант вважає дії прикордонного загону протиправними, тому звернувся до суду.

Із матеріалів справи відомо, що відповідач відмовив позивачеві у звільненні з військової через те, що норма закону, на підставі якої позивач просить звільнити його зі служби, була прийнята 18 травня 2024 року. На думку відповідача, ця норма має поширюватись лише на контракти, укладені після вказаної дати.

«Умову підпункту «ж» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо наявності «контракту, укладеного під час дії воєнного стану» слід розуміти як таку, що новий контракт, має бути укладений під час дії воєнного стану після набрання чинності Законом № 3633-IX, а саме після 18.05.2024», – вважає відповідач.

Цю справу розглянув суддя Зіновій Гавдик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Відповідач зобов’язаний по суті звільнити позивача з військової служби, оскільки позивач проходить військову службу за контрактом, дія якого не продовжується понад встановлені строки на період дії воєнного стану, з підстав пп. «ж» п. 3 ч. 5 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», у зв’язку з закінченням строку служби (і позивач не висловив бажання продовжувати військову службу) через закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов сержанта, визнав протиправними дії прикордонного загону щодо відмови у звільненні з військової служби на підставі пп. «ж» п. 3 ч. 5 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відповідача також зобов’язали прийняти рішення про звільнення позивача з військової служби. Рішення суду ще можна оскарити.