Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов старшого сержанта та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби після продовження контракту без його згоди. Позивач підписав контракт під час воєнного стану.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, позивач у червні 2022 року уклав трирічний контракт на проходження військової служби у ДПСУ. У 2025 році ще до завершення терміну контракту його дію продовжили без згоди військового. Згодом йому відмовили у звільненні зі служби.

За даними військової частини, позивач невчасно подав рапорт на звільнення зі служби: не за три місяці до закінчення терміну дії контракту, а уже після цього. Згідно з матеріалів справи, старший сержант звернувся з рапортом на звільнення приблизно через місяць після закінчення терміну контракту. Після чого він дізнався, що термін дії контракту продовжили без його згоди. Позивач вважає це протиправним та звернувся до суду.

Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, відмова у задоволенні рапорту позивача є протиправною. Згідно з контрактом, зміни та доповнення вносяться тільки за згодою сторін у письмовій формі та не можуть суперечити законодавству.

«Суд повторно наголошує, що відповідно до підпункту «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України №2232-XII контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, підлягають звільненню з військової служби під час проведення мобілізації та дії воєнного стану у зв’язку із закінченням строку служби, якщо такі військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу, у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану», – вказано у рішенні суду.

Позов військового задовольнили частково, визнавши протиправним та скасувавши наказ начальника про продовження терміну дії контракту. За рішенням суду сержанта мають звільнити з військової служби через закінчення терміну дії контракту. На судове рішення ще можна подати апеляцію.