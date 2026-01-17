Галицький районний суд Львова призначив покарання підполковнику за відмову від виконання законних вимог начальника. Підполковник порушив розпорядження та не подзвонив т.в.о. командира частини. Суд призначив йому 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, випадок трапився ввечері 21 грудня 2025 року. Підполковник Ян Д. отримав розпорядження свого начальника щодо виходу на зв'язок для організації та вирішення службових питань. Він усно висловив незгоду та не зателефонував полковнику (т.в.о. командира частини), тобто не виконав розпорядження.

Щодо підполковника склали адміністративний протокол за фактом відмови від виконання законних вимог начальника (командира). У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою провину та просив суворо не карати.

Цю справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши підполковника винним у адмінправопорушенні, йому призначили покарання – 1700 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.