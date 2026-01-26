Яворівський районний суд Львівської області визнав мобілізованого уродженця Донеччини винним у спробі підкупу офіцера для ухилення від проходження БЗВП та переведення у іншу військову частину. Суд призначив йому 20,4 тис. грн штрафу, а також він добровільно погодився перерахувати 100 тис. грн ЗСУ.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, випадок трапився на початку листопада 2025 року. Мобілізований уродженець Донеччини Роман С. запропонував керівнику одного з відділень військової частини 1000 доларів хабаря за ухилення від проходження базової загальновійськової підготовки та переведення у іншу військову частину. За хабар офіцер мав вплинути на командира військової частини для вирішення цих питань.

На початку листопада 2025 року Роман С. передав дві тисячі доларів офіцеру: тисячу доларів за вирішення його питань і тисячу доларів «бонусом». Після передачі грошей мобілізованого затримали правоохоронці та порушили кримінальну справу за ч.1 ст.369-2 КК України.

Роман С. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та пообіцяв перерахувати 100 тис. грн на потреби ЗСУ. Цю справу розгляну суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

Суддя визнала мобілізованого винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 20,4 тис. грн штрафу. Дві тисячі доларів хабаря конфіскували у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.