Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив частину та при перевірці документів вдарив поліцейського в обличчя. Йому призначили умовне покарання, звільнивши від дворічного позбавлення волі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, випадок трапився ввечері 9 червня 2025 року у селі Нижнє Синьовидне Стрийського району. Поліцейські спільно з ТЦК перевіряли документи Тараса Р. та виявили, що він є військовим, який вчинив СЗЧ.

Під час перевірки Тарас Р. був нетверезим, поводився агресивно та не виконував вимог поліцейських. Він вдарив головою у голову працівника поліції, завдавши тілесних ушкоджень. Чоловіка затримали та порушили кримінальну справу за фактом вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу.

У суді Тарас Р. визнав свою провину та просив суворо не карати. Цю справу розглянув суддя Юрій Ясінський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Нападнику призначили два роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.