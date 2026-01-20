Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні місця служби військовослужбовця, який вночі був відсутній на території військової частини. За адміністративне правопорушення йому призначили покарання – 8,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався ще 12 листопада 2025 року. Мобілізований Василь К. без поважних причин був відсутній на території військової частини із 01:00 по 07:00.

Щодо військовослужбовця склали протокол про адмінправопаорушення за фактом самовільного залишення місця служби (СЗЧ). На засідання суду солдат не прийшов та не подавав клопотань про відкладення розгляду справи.

Цю справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він призначив військовому 8,5 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанова уже набрала законної сили.