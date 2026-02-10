Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено вивчатимуть профільні предмети

Львівська область серед лідерів за формуванням мережі закладів у рамках освітньої реформи. Понад 68% громад уже визначились із закладами, які навчатимуть старшокласників із 10 по 12 клас. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час візиту на Львівщину.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено вивчатимуть профільні предмети.

«Львівська область є одною з лідерів щодо того, як виглядає уже зараз сформована мережа. Ми бачимо, що більше 68% громад уже затвердили, сформували і перебувають на фінальних стадіях переформатування своєї мережі. Це означає, що на рівні громади є чітке розуміння, які заклади освіти будуть ліцеями, а які будуть гімназіями і навчатимуть дітей з 1 по 9 клас. Загальні показники по державі є трішки іншими і в середньому ми маємо щонайменше 30-35% громад, які ще на шляху до визначення своєї мережі. На Львівщині 68% – це ті, хто вже сформував, і ще близько 24% перебувають на фінальній стадії», – розповіла Надія Кузьмичова.

У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання. Набір шкіл ще триває і загальна кількість закладів може становити до 150. Зокрема, три львівські заклади уже затвердили для участі в пілоті, а ще два заклади подали заявки, щоб долучитись.

Учні пілотних ліцеїв, які у вересні 2026 року розпочнуть 12-річне навчання, будуть єдиними вступниками у 2029 році, оскільки інші старшокласники у той рік підуть у 12 клас.

«Заклади, які розпочнуть пілотування із вересня 2026 року, – перші, які навчатимуть три роки (із 10 по 12 клас). Діти повністю навчатимуться за новим стандартом, за новими програмами, профілями, вивчатимуть менше, але глибше. Вони будуть єдиними, хто випуститься у 2029 році. Ці діти будуть першими, хто вступатиме на трирічний бакалаврат в закладах освіти. Три роки вони навчатимуть у ліцеї і три роки в закладі вищої освіти на бакалавраті. Трирічний бакалаврат буде доступний по переважній більшості спеціальностей», – додала заступниця міністра.