Новообраний народний депутат від партії «Слуга Народу» Сергій Карабута володіє низкою об’єктів нерухомості, вартість яких перевищує 18 млн грн. Про це повідомили журналісти «Слідства.Інфо» 9 лютого.

До приходу в політику 43-річний Сергій Карабута був співвласником і директором ТОВ «Тропікана Тревел», однак у січні 2026 року передав керівництво турфірмою дружині Тетяні. Єдиним власником компанії залишився киянин Іван Кулик.

За даними Опендатабот, адреса реєстрації цієї туристичної фірми у 2024 році стала рекордною за кількістю зареєстрованих компаній – там «прописано» 2 363 фірми (1 978 активних і 385 неактивних).

Згідно з YouControl, у 2024 році ТОВ «Тропікана Тревел» отримало чистий прибуток близько 80 тис. грн, тоді як 2023 рік компанія завершила зі збитками.

«Туристичний бізнес впав майже до нуля. Дуже мало було подорожуючих. Ми розвивали свої власні інвестиційні проєкти, а туристичний бізнес просто тримали, чекаючи закінчення війни», – розповів Карабута журналістам.

Він не уточнив, про які саме інвестиційні проєкти йдеться, зазначивши, що був «тільки директором туристичного агентства».

У декларації нардепа за 2025 рік зазначено, що від ТОВ «Тропікана Тревел» він отримав 92 тис. грн зарплати та 4 240 грн благодійної допомоги. Крім того, минулого року від продажу нерухомості Карабута заробив понад 3 млн грн, а його дружина – 610 тис. грн від продажу авто.

У 2025 році подружжя Карабутів отримало по 10 тис. грн соціальних виплат від Київського виплатного центру.

Журналісти звернули увагу на досить значну нерухомість новообраного депутата. Так, у листопаді 2025 року він став власником квартири у київському ЖК комфорт-класу OK’LAND (44,8 м2) за майже 800 тис. грн. Таку ж квартиру того ж дня набула у власність і дружина нардепа.

ЖК OK’LAND (Фото зі сайту забудовника)

Також Сергій Карабута є власником семи квартир у ЖК комфорт-класу San Francisco, загальною вартістю 5,12 млн грн. Більшість з помешкань придбали ще на етапі будівництва. У цьому ж ЖК Карабута має чотири машиномісця, вартістю 1,3 млн грн.

ЖК San Francisco (Фото ЛУН)

Також чоловік володіє двома земельними ділянками в Обухівському районі на Київщині, вартістю понад 240 тис. грн.

У 2021 році Карабута купив трикімнатну квартиру, площею 108,5 м2 і вартістю 10,4 млн грн у ЖК бізнес-класу Soho Residence. Там він також придбав два мотомісця за 135 200 грн і 30 878 грн, а також машиномісце – за 21 598 грн.

У серпні 2025 року Карабута інвестував у будівництво квартири в Києві, площею 44,44 м2.

У грудні 2018 року нардеп купив AUDI Q7 2016 року випуску за майже 800 тис. грн, а у вересні 2025 року його дружина стала власницею AUDI E-TRON 2020 року випуску за майже 900 тис. грн.

Готівкою нардеп задекларував понад 243 тис. доларів, 107 тис. євро та 1 млн 257 тис. грн.

Мати нардепа, Наталія Сидорівна, з 2014 року володіє житловим будинком і земельною ділянкою (0,1345 га) у Жуківцях на Київщині. У вересні 2025 року вона придбала квартиру (25,9 м²) у Голосіївському районі Києва.

Тесть – 64-річний Олександр Іщенко – у 2024 році купив Toyota Highlander 2021 року, ринкова вартість якої становить в середньому 45 тис. доларів (близько 2 млн грн), та двокімнатну квартиру (81 м²) на старому Подолі.

Олександр Іщенко є членом громадської організації Батьківський комітет гімназії № 19 «Межигірська». Також чоловік є співвласником компанії з надання послуг приватної охорони «Дефендо», яка з 2022 року не приносить прибутку.

Нагадаємо, 23 січня Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом від партії «Слуга народу».

3 лютого Сергій Карабута склав присягу народного депутата України. Він зайшов у парламент замість 52-річного Олександра Кабанова, який помер у січні 2026 року.

За даними руху «Чесно», Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом.

У 2019 році Сергій Карабута балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу», як безпартійний.