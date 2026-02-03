3 лютого Сергій Карабута склав присягу народного депутата у сесійній залі Верховної Ради

У вівторок, 3 лютого, 43-річний Сергій Карабута склав присягу народного депутата України як представник партії «Слуга народу». Він зайшов у парламент замість 52-річного Олександра Кабанова, який помер у січні 2026 року.

Присяга нового нардепа збіглась у часі з початком 15-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. Зараз у фракції монобільшості 228 народних депутатів.

Відео «Лівого берега»

Нагадаємо, 23 січня Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом від партії «Слуга народу».

За даними руху «Чесно», Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом.

У 2019 році Сергій Карабута балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу», як безпартійний. Під час виборів Карабута обіймав посаду директора туристичної фірми ТОВ «Тропікана Тревел» та проживав у Києві.