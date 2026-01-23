ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом

У пʼяницю, 23 січня, Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України від партії «Слуга народу». Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦВК.

До ЦВК надійшов документ від Верховної Ради, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Кабанова, який у 52-річному віці помер внаслідок важкої хвороби. Він обирався на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – йдеться у повідомленні ЦВК.

Сергій Карабута протягом 20 днів має подати до ЦВК низку документів, щоб його зареєстрували народним депутатом. Своєю чергою ЦВК має ухвалити відповідне рішення протягом пʼяти днів після отримання документів.

За даними руху «Чесно», Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом.

У 2019 році Сергій Карабута балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу», як безпартійний. Під час виборів Карабута обіймав посаду директора туристичної фірми ТОВ «Тропікана Тревел» та проживав у Києві.

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії «Слуга народу». За даними hromadske, Кравець адмініструє телеграм-канал «Джокер» і активно взаємодіє з Офісом Президента. Він мав замінити Дмитра Наталуху, якого призначили головою Фонду держмайна. Однак Роман Кравець відмовився від депутатського мандата та повідомив, що виїхав за кордон через проблеми зі здоровʼям.