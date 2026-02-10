Соте з телятиною і картоплею. Рецепт дня0
Соте з телятиною і картоплею – це поживна домашня страва з насиченим смаком і ніжною текстурою. Вона готується поетапно, завдяки чому м’ясо залишається соковитим, а овочі добре тримають форму. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Телятина
|600 г
|Картопля
|800 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|2 шт.
|Морква
|1 шт.
|Перець червоний солодкий
|1 шт.
|Зубки часнику
|2 шт.
|Олія
|4 ст. л.
|Лавровий лист
|1 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Вода
|200 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте телятину, очистьте від плівок і наріжте кубиками приблизно по 3 см, посоліть і поперчіть.
Крок 2
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте м’ясо на сильному вогні 5–7 хвилин до рум’яної скоринки, перекладіть у сотейник.
Крок 3
Очистьте цибулю, моркву, перець і картоплю, наріжте цибулю півкільцями, моркву кружальцями, перець смужками, картоплю великими кубиками.
Крок 4
Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву й перець та готуйте близько 5 хвилин, картоплю обсмажте окремо до легкої золотистої скоринки.
Крок 5
З’єднайте телятину з усіма овочами, додайте лавровий лист, подрібнений часник і влийте воду, перемішайте.
Крок 6
Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, доки телятина стане м’якою, а картопля повністю приготується.