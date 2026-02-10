Соте з телятиною і картоплею – це поживна домашня страва з насиченим смаком і ніжною текстурою. Вона готується поетапно, завдяки чому м’ясо залишається соковитим, а овочі добре тримають форму. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Телятина 600 г Картопля 800 г Цибуля жовта ріпчаста 2 шт. Морква 1 шт. Перець червоний солодкий 1 шт. Зубки часнику 2 шт. Олія 4 ст. л. Лавровий лист 1 шт. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Вода 200 мл Спосіб приготування: Крок 1 Помийте телятину, очистьте від плівок і наріжте кубиками приблизно по 3 см, посоліть і поперчіть. Крок 2 Розігрійте сковороду з олією та обсмажте м’ясо на сильному вогні 5–7 хвилин до рум’яної скоринки, перекладіть у сотейник. Крок 3 Очистьте цибулю, моркву, перець і картоплю, наріжте цибулю півкільцями, моркву кружальцями, перець смужками, картоплю великими кубиками. Крок 4 Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву й перець та готуйте близько 5 хвилин, картоплю обсмажте окремо до легкої золотистої скоринки. Крок 5 З’єднайте телятину з усіма овочами, додайте лавровий лист, подрібнений часник і влийте воду, перемішайте. Крок 6 Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, доки телятина стане м’якою, а картопля повністю приготується.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter